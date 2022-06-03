الولايات المتحدة.. توجيه تهمة ازدراء القضاء لمسؤول سابق في البيت الأبيض بقضية اعتداء الكابتول

أسند القضاء الأمريكي للمسؤول السابق في البيت الأبيض بيتر نافارو، تهمة ازدراء القانون بتخلفه عن المثول أمام مجلس النواب في إطار التحقيق بهجوم الـ6 من يناير على الكابتول.

وبهذا يصبح نافارو ثاني مساعد سابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتهم بازدراء الكونغرس لرفضه التعاون مع لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير 2021.

ووجهت لائحة اتهام إلى مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون في نوفمبر، وما زالت القضية المرفوعة ضده معلقة.

ووجهت إلى نافارو (72 عاما) تهمة ازدراء واحدة لعدم المثول أمام لجنة بمجلس النواب، أما التهمة الثانية هي عدم تقديم المستندات التي طلبتها اللجنة.

ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في واشنطن في وقت لاحق.

المصدر: أ ب