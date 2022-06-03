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لافروف يبحث مع عبد اللهيان الاتفاق النووي الإيراني

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لافروف يبحث مع عبد اللهيان الاتفاق النووي الإيراني
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتفاق النووي.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للمفاوضات حول استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في سياق جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين المقبل".

وجاء في البيان: "بحث الطرفان كذلك القضايا الملحة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا".

المصدر: RT

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