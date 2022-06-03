لافروف: إجراءات نقل ملكية كنيسة ألكسندر في القدس لروسيا تشهد تقدما وستنتهي قريبا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تقدم إجراءات نقل ملكية كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي الشهيرة عالميا في القدس إلى روسيا.

وقال لافروف: "هناك تقدم وهذا واضح.. السلطات الإسرائيلية تظهر تفهمها ضرورة هذه الاستعادة العادلة".

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ولفت لافروف في اجتماع كرّس للذكرى الـ140 للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية: "أنا متأكد من أننا سنكمل هذه العملية في المستقبل القريب ولن ننتظر حتى يفوز دينامو بكأس روسيا.. سنفعل ذلك بعد فترة وجيزة من فوز سبارتاك بالكأس".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسية الروسية دميتري بيسكوف في الـ19 من الشهر الجاري، أن الكرملين يتوقع أن يقدم الجانب الإسرائيلي المساعدة اللازمة من أجل ضمان تسليم مجمع القديس ألكسندر إلى روسيا، حيث تصدر هذا الملف جدول أعمال العلاقات الروسية الإسرائيلية لفترة طويلة.

وكان مدير الاتصالات لمجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في الخارج نيقولاي أوخوتين، قد أكد في وقت سابق أن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية التي تمتلك كنيسة القديس ألكسندر، لن تعترض على نقل ملكيتها إلى روسيا في حال إسناد القيادة الرعوية للكنيسة إلى الجمعية.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "أتيحت الفرصة لممثلي الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، منذ فترة لمناقشة مصير كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والسلطات الروسية".

وأضاف: "موقفنا هو أننا لا نعترض على تسجيل الكنيسة باسم روسيا، ومع ذلك، سنحتاج إلى ضمانات خطية بأننا سنواصل التقليد القديم لإدارة ممتلكاتها وإقامة شعائر العبادة".

المصدر: "سبوتنيك"