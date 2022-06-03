صيحات استهجان لدى وصول جونسون إلى كاتدرائية القديس بول

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى قداس الشكر في كاتدرائية القديس بولس، الذي يجري كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث، وسط صيحات الاستهجان.

ولدى وصول جونسون وزوجته كاري إلى الكنيسة، علت صيحات الاستهجان من قبل الحشود المتجمعة في محيط الكنيسة في العاصمة لندن.

ومن المقرر أن يقرأ جونسون جزءا من الكتاب المقدس أثناء القداس، الذي ستشارك فيه الملكة عن بعد من قلعة وندسور.

Prime Minister Boris Johnson was met with boos and cheers from the crowds gathered at St Paul's Cathedral as he arrived for the National Service of Thanksgiving.



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يذكر أن جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني يكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه، عندما غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في يونيو 2020.

ورغم اعتذاره، رفض جونسون الاستقالة مرارا، كما رفض أن يكون انتهك مدونة السلوك، وهو ما كان يعد مخالفة تتطلب الاستقالة في عهد الحكومات السابقة، لكن جونسون وقف في السابق بجانب آخرين في فريقه الوزاري تبين أنهم انتهكوها.

المصدر: RT