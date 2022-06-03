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لوكاشينكو يكشف تفاصيل العملية الخاصة التي نفذتها مينسك لتحرير بيلاروسيين بأوكرانيا

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لوكاشينكو يكشف تفاصيل العملية الخاصة التي نفذتها مينسك لتحرير بيلاروسيين بأوكرانيا
Sputnik
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أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن العملية الخاصة لتحرير مواطنين من بيلاروس في أوكرانيا تم إعدادها وفقا لعدة خيارات، لكنها مرت من دون إطلاق نار.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "من الجيد أنها (العملية الخاصة لتحرير البيلاروسيين في أوكرانيا) مرت بأحد الخيارات الهادئة. كانت هناك عدة خيارات، وكان أحدها حادا جدا. لكن مرت من دون إطلاق نار".

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قد كشف في أبريل الماضي أن مينسك نفذت عملية خاصة في أوكرانيا لتحرير مواطنين لها محتجزين هناك، مشيرا إلى أن الحديث يدور بوجه الخصوص، عن سائقي شاحنات من بيلاروس، استولى عليها الجانب الأوكراني.

هذا، ومنح لوكاشينكو في يوم الثلاثاء، جوائز لضباط الـ"كي جي بي" الذين شاركوا في عملية تحرير المواطنين البيلاروسيين.

المصدر: نوفوستي

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