الجيش الإسرائيلي: اعتقال 3 فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة

قالت مصادر عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش "اعتقلت ثلاثة فلسطينيين حاولوا التسلل عبر السياج الإلكتروني جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل".

وحسب المصادر، فقد عثر الجيش الإسرائيلي بحوزة المعتقلين الثلاثة على "قنبلتين يدويتين وسكين، وتمت مصادرة السلاح ونقل المعتقلين للتحقيق".

وادعت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من منع عملية كان ينوي الفلسطينيون الثلاثة تنفيذها داخل إسرائيل.

المصدر: "معا"