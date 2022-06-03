الملكة اليزابيث تغيب عن قداس الشكر في كاتدرائية القديس بولس

أعلن قصر باكنغهام أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، لن تحضر قداس الشكر في كاتدرائية القديس بولس في العاصمة لندن، الذي يجري كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتيني.

وقال متحدث باسم الملكة في بيان: "استمتعت الملكة كثيرا بالعرض العسكري السنوي، وبالعرض الجوي flypast، لكنها شعرت ببعض الانزعاج"، مضيفا: "مع الأخذ في الاعتبار الرحلة والنشاط المطلوبين للمشاركة في الخدمة الوطنية بالقداس، قررت بتردد كبير أنها لن تحضر".

وأكد أن "الملكة تشكر كل من جعل هذه المناسبة لا تنسى".

وحسب المعلومات، فقد واجهت الملكة مشكلات عرضية في التنقل خلال أحداث الخميس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغيب فيها الملكة، البالغة من العمر 96 عاما، عن المشاركة بالأحداث بسبب مشاكل صحية.

وفي مايو، حضر الأمير تشارلز الافتتاح الرسمي للبرلمان لأن الملكة كانت تعاني من مشاكل في التنقل. وغابت أيضا عن حفلات الحديقة الصيفية في مايو، وكانت أصيبت بفيروس كورونا في فبراير.

المصدر: sky news