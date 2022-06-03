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سلطات خيرسون: محاولات القوات المسلحة الأوكرانية غزو المنطقة باءت بالفشل

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سلطات خيرسون: محاولات القوات المسلحة الأوكرانية غزو المنطقة باءت بالفشل
Globallookpress Maksim Konstantinov
صورة تعبيرية
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صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الجيش الروسي صد محاولات لغزو المنطقة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

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وتابع ستريموسوف: "نحن نسيطر بشكل كامل على أراضي منطقة خيرسون، وكل ما يتم الإدلاء به من تصريحات شعبوية خالصة عارية عن الصحة. فقد فشلت جميع محاولات غزو المنطقة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ولا تزال منطقة خيرسون بكل حدودها تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية بالكامل".

وكانت أوكرانيا قد بذلت عدة محاولات لاختراق دفاعات المنطقة، وغزو أراضيها، وزعم رئيس الإدارة الإقليمية، غينادي لاغوتا، والذي لاذ بالفرار بعد وصول الجيش الروسي إلى المنطقة، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد حررت أكثر من 20 قرية من منطقة دنيبروبيتروفسك، في حديث له لوسائل الإعلام الأوكرانية، كذلك أعلن مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، عن مواصلة الهجوم على خيرسون، إلا أن كل تلك التصريحات لم تكن سوى للاستهلاك الإعلامي.

المصدر: نوفوستي

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