جنرال في الجيش الأمريكي يلفت إلى خطورة أسلحة روسية على بلاده

قال الجنرال غلين فانهيرك، قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي، إن روسيا "أسرعت في نشر أسلحة تشكل تهديدا للولايات المتحدة".

وفي تصريح أمام الكونغرس الأمريكي، أشار الجنرال فانهيرك، إلى أن هذه الأسلحة "هي صواريخ فرط صوتية وصواريخ بعيدة المدى يمكنها أن تصل إلى الولايات المتحدة منطلقة من أجواء روسيا وكذلك غواصات من طراز ياسين"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تواجه تهديدات متزايدة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية".

وأفاد بأن "مجموعة التهديدات الصاروخية والهجمات الإلكترونية وحرب المعلومات تشير إلى أن "نورثكوم" تواجه مجموعة التحديات الأكثر ديناميكية وتعقيدا من الناحية الاستراتيجية في تاريخ القيادة"، كاشفا أن "قدرتي على تنفيذ المهام الموكلة إلى "نورثكوم" و"نوراد" تتآكل".

وشدد على أن "بلدنا يتعرض للهجوم كل يوم في مجال المعلومات والمجال السيبراني، حيث ينشر المتنافسون معلومات مضللة ويزرعون الانقسام ويؤججون نيران الخلاف الداخلي بقصد تقويض أسس أمتنا وديمقراطيتنا والديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

المصدر: "واشنطن تايمز"