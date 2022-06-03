رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إسرائيل

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى إسرائيل في زيارة مفاجئة وقبل أيام قليلة من انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستكون زيارة غروسي لإسرائيل قصيرة، ومن المتوقع أن يلتقي اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورئيس هيئة الطاقة الذرية في إسرائيل زئيف سنير.

وتأتي الزيارة بعد أيام من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أن إيران قريبة من كمية اليورانيوم التي تكفي لصنع قنبلة ذرية كما أنها تتهرب من رقابة وأسئلة الوكالة، وأنها لا تقدم "إجابات موثوقة" على وجود جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة في جميع أنحاء البلاد.

هذا وسيعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا يبدأ في 6 يونيو ويستمر حتى 10 منه، حيث ستناقش الوكالة اقتراحا لإدانة إيران.

المصدر: i24 news