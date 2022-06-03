إصابة سبعة أشخاص في الهند إثر حريق بمصنع لليكماويات

أفادت وكالة برس ترست الهندية نقلا عن السلطات المحلية بأن حريقا كبيرا وانفجارات حدثت في مصنع كيماويات "ديباك نتريت" في ولاية غوجارات بغرب الهند، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

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وقالت السلطات في بيان بهذا الشأن: "اجتاح الحريق قسما من مصنع كيماويات ديباك نتريت في منطقة صناعية على مشارف فادودارا في ولاية غوجارات، وتم نقل سبعة عمال إلى المستشفى، وإجلاء 700 شخص يعيشون في الجوار إلى مكان آمن".

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن دوي انفجارات من مكان الحادث، سمع على بعد عدة كيلومترات.

يشار إلى أن شركة "ديباك نتريت" تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، بما في ذلك كيماويات زراعية وأصباغ ومطاط ومستحضرات صيدلانية ومواد كيميائية خاصة ودقيقة.

المصدر: نوفوستي