إيران.. وكالة الأنباء الرسمية تنفي نبأ اغتيال أحد قادة فيلق القدس بالحرس الثوري

نفى مصدر مطلع الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن اغتيال أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، واصفا إياها بالحرب النفسية والأخبار الكاذبة.

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية فجر يوم الجمعة، "عقب الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول اغتيال أحد قادة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، نفى مصدر مطلع النبأ"، واصفا هذه الأنباء بـ"حرب نفسية وأخبار إعلامية متمردة".

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد ادعت بعض وسائل الإعلام التي وصفتها بـ"المنشقة"، اغتيال أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العقيد علي إسماعيل زاده غرب العاصمة طهران، قبل ساعات قليلة.

وزعمت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن القائد بالحرس الثوري (الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري)، توفي بشكل مريب يوم الاثنين 30 مايو.

وأفادت مصادر لموقع "إيران إنترناشيونال" المعارض بأن العقيد علي إسماعيل زاد والمقرب للعقيد حسن صياد خدائي، توفي يوم الاثنين الماضي بعد سقوطه من سطح منزله في منطقة جهان ناما في منطقة كرج غربي طهران.

وأشار الموقع الإيراني إلى أن العقيد علي إسماعيل زاده نقل إلى مستشفى "شهيد مدني" في كرج بعد سقوطه من سطح منزله، وأصدر الأطباء شهادة وفاته بعد فحصه.

وزعم أنه وبعد وفاة العقيد صياد خدائي، فإن مخابرات الحرس الثوري التي كانت تبحث عن أدلة داخل فيلق القدس، واشتبهت في العقيد علي إسماعيل زاده و"اتهمته" بتسريب معلومات لأجهزة مخابرات أجنبية.

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المصدر: وكالات