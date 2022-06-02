الشرطة المكسيكية تعتقل سفاحا للنساء عبر الـ"فيسبوك"

أعلن ريكاردو ميخيا، نائب وزير الأمن العام المكسيكي، اعتقال سفاح اختار ضحاياه عبر الـ"فيسبوك"، واستدرجهن بعروض عمل مزيفة.

وبحسب نائب الوزير، فإن الرجل المعتقل مشتبه في تورطه في قتل سبع شابات على الأقل. ويعتقد أن آخر ضحاياه، كانت فيراكروز البالغة من العمر 31 عاما، والتي قتلت في مايو الماضي.

وتم التعرف على جثتها باستخدام الحمض النووي وتم القبض على المشتبه به "ن" يوم الأربعاء مع رفيقته.

ونقلت صحيفة Publimetro عن نائب الوزير قوله: "وصل هذان الشخصان المعتقلان إلى فيراكروز، تاركين وراءهما سلسلة من الأعمال الإجرامية في ولايات بويبلا وموريلوس وكويريتارو. يمكننا أن نشير إلى أن ن قاتل متسلسل قد يكون متورطا في مقتل سبع نساء على الأقل".

ووفق الصحيفة، فإن ارتفاع معدلات البطالة على خلفية الاقتصاد غير الرسمي النابض بالحياة في المدن الإقليمية في المكسيك، ساعد المشتبه به على ارتكاب جرائمه.

المصدر: نوفوستي