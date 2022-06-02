البيت الأبيض ينفي أي علاقة له بقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

أعلن البيت الأبيض عن ترحيبه بقرار "أوبك+" زيادة إنتاج النفط، مؤكدا أن واشنطن لا علاقة لها بهذا القرار.

وردا على سؤال عن "الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في إقناع" دول أوبك +" بزيادة إنتاج النفط، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن "هذا القرار تتخذه "أوبك+" بمفردها، وليس شيئا نقرره، لكننا نرحب بإعلان اليوم".

وقررت دول "أوبك+" في وقت سابق من يوم الخميس، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022.

وسيعقد اجتماع أوبك + القادم في 30 يونيو.

المصدر: تاس