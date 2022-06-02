الأمم المتحدة تحث موسكو وواشنطن على العودة إلى الحوار حول نزع الأسلحة النووية

حثت الأمم المتحدة روسيا والولايات المتحدة على العودة إلى الحوار حول نزع الأسلحة النووية بأسرع ما يمكن.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لجمعية الرقابة على الأسلحة، يوم الخميس إنه لا يمكن حل أي مهام خاصة بنزع الأسلحة بدون الحوار والتعاون.

وأضاف أنه "على الرغم من أنه صعب في الظروف الحالية، على الولايات المتحدة وروسيا العودة إلى الحوار بأسرع ما يمكن".

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وأعادت إلى الأذهان أنه حتى في أكثر اللحظات حدة خلال الحرب الباردة كانت الدولتان قادرتين على الحوار.

وأشارت إلى أن "سريان معاهدة "ستارت-3" سينتهي بعد 4 سنوات. والوقت للتوصل إلى اتفاق جديد يشرف على الانقضاء. ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يحدث بدون الحوار والتعاون".

ولفتت إلى أنه في أعقاب الأزمات الكبيرة هناك دائما "نافذة الإمكانيات" للمفاوضات حول الرقابة على الأسلحة، ودعت للتحضير له من أجل بدء "مفاوضات جوهرية فورا".

المصدر: نوفوستي