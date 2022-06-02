أول مشاركة لرئيس للكنيست.. مسيرة للمثليين في القدس

انطلقت "مسيرة الفخر" العشرون للمثليين في شوارع مدينة القدس للمرة الأولى منذ تدشين تقليد هذه المسيرات قبل عشرين عاما.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نحو 7 آلاف شخص شاركوا في "مسيرة المثليين" التي انطلقت مساء اليوم الخميس في مدينة القدس.

وقالت القناة العبرية الـ 13، إن المسيرة شهدت مشاركة واسعة من مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الكنيست، ميكي ليفي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ليفي سيلقي كلمة في مسيرة للمثليين في القدس، ليكون بذلك رئيس الكنيست الأول الذي يشارك في مثل هذا الحدث.

بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الآلاف من عناصرها سينتشرون لتأمين المسيرة في مناطق التجمع والشوارع القريبة.

وأضافت أنها "ستسمح بتنظيم احتجاج (ضد المسيرة) مخطط له في مكان قريب مع تأمين المشاركين ومنع الاحتكاك والحفاظ على حرية التعبير والاحتجاج كمسألة قانونية".

ويعارض معظم المتدينون اليهود إقامة المسيرة، وفي عام 2015 قتلت إسرائيلية وأصيب 6 آخرون في هجوم بسكين نفذه يهودي متشدد ضد المشاركين في مسيرة المثليين.

المصدر: "سبوتنيك"