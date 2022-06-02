"طالبان باكستان" تمدد الهدنة مع إسلام آباد

أعلنت حركة "طالبان باكستان" تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة في إسلام آباد إلى أجل غير مسمى، بعد محادثات مع وفد من شيوخ القبائل الباكستانية استضافته الحركة.

ووفقا للمتحدث باسم جماعة "تحريك" التابعة لطالبان الباكستانية، محمد خراساني، فإن "القرار تم اتخاذه عقب تقدم جوهري في المحادثات مع وفد الشيوخ المكون من 50 عضوا".

وقال إن "المحادثات في كابل ستستمر خلال الأيام المقبلة"، فيما لم يصدر أي بيان من حركة "طالبان الأفغانية"، التي قالت في السابق، إنها "تعرض أرضية محايدة للمحادثات".

وحركة "طالبان" الباكستانية، هي جماعة منفصلة، لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية التي استولت على السلطة في كابل في أغسطس الماضي، حيث كانت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في المراحل الأخيرة من انسحابها من أفغانستان.

المصدر: "أ ب"