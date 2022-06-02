رئيس إستونيا يعلن تفكك الائتلاف الحاكم في بلاده

أعلن رئيس إستونيا ألار كاريس للصحفيين يوم الخميس، أن الائتلاف الحاكم في بلاده قد تفكك على الرغم من أن الحكومة لا تزال تعمل.

وقال كاريس: "استونيا دخلت حقبة حكومة بدون تحالف. التحالف انهار رغم أن الحكومة لا تزال قائمة"، موضحا أنه توصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن صوت حزب الوسط التابع للائتلاف يوم الأربعاء مع المعارضة ضد قانون التعليم الابتدائي للحكومة.

وأضاف: "إستونيا الآن بحاجة إلى ائتلاف حاكم بأسرع ما يمكن، يتسم بالإرادة في اتخاذ القرارات والقدرة على اتخاذ القرارات". مشيرا إلى أنه تحدث في الأيام الأخيرة مع قادة الأحزاب البرلمانية وأن "جميعهم يتفهمون عمق أزمة الدولة ويبحثون عن حلول".

وشدد كاريس على أن هذا مهم بشكل خاص في وقت "تعيش فيه إستونيا مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أسوأ أزمة أمنية منذ عقود" بسبب تصرفات روسيا ضد أوكرانيا.

ولم يستبعد أنه "في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، من المحتمل أن نشهد تصعيدا في المشكلات الاجتماعية والاقتصادية"، عندما تضع فواتير الكهرباء والغاز العديد من الأشخاص في موقف صعب مرة أخرى "ويثار التساؤل حول كيفية التعامل مع مثل هذه المشاكل في الحياة اليومية".

وأضاف: "من الواضح أنه من الضروري أيضا تحديد كيفية تغطية التكاليف المتزايدة للميزانية".

وأعرب عن أمله في أن تجري الأحزاب البرلمانية مشاورات "تعيد إلى إستونيا ائتلافا وحكومة قادرة على القيام بأعمال الإدارة العامة بكامل المسؤولية".

المصدر: إنترفاكس