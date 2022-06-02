الولايات المتحدة.. مطلق النار في بوفالو يواجه 25 تهمة بينها "الإرهاب المحلي"

يواجه بايتون جيندرون المتهم بقتل 10 أشخاص من ذوي البشرة السمراء بهجوم بوفالو في ولاية نيويورك 25 تهمة بينها الإرهاب المحلي، وجرائم الكراهية، وقد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وتستند لائحة الاتهام ضد جيندرون (18 عاما) على "القتل العمد" بعدما أطلق النار في 14 مايو على مجموعة من الأشخاص كانوا في متجر محلي في بافالو.

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ويتهم الشاب بمحاول قتل ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص أثناء الهجوم لكنهم نجوا.

وادعى جيندرون أنه غير مذنب، فيما قال ممثلوا الادعاء في 20 مايو إن هيئة المحلفين صوتت على توجيه الاتهامات له، مشيرين في حينها إلى أن "الإجراءات لا تزال جارية".

بريان باركر، محامي جيندرون صرح بأنه "لم يطلع على لائحة الاتهامات، ولا يمكنه التعليق عليها".

وأشار إلى أن القاضي "منعهم من مناقشة القضية علنا".

وإذا تم إدانة جيندرون بالتهم يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، حيث لا تمتلك ولاية نيويورك عقوبة الإعدام، فيما تحمل "تهمة الإرهاب" أصداء عاطفية لإرسال رسالة هامة حول التطرف.

ويتهم جيندرون بتهمة "الإرهاب المحلي"، التي ترتبط "بالقتل بسبب العرق أو اللون".

وكان الحاكم السابق للولاية أندرو كومو قد اقترح قانون الإرهاب المحلي وجرائم الكراهية في أغسطس 2019، في أعقاب إطلاق نار جماعي استهدف مكسيكيين في متجر "وولمارت" في إل باسو بولاية تكساس، وقد أصبح قانونا في أبريل 2020، ودخل حيز التنفيذ في العام ذاته.

المصدر: أ ب