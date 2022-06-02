واشنطن: نريد استمرار قيود معاهدة "ستارت-3" مع روسيا بعد 2026

أعلنت واشنطن عن رغبتها في استمرار القيود على الترسانة النووية الروسية الملتزمة بها موسكو بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) بعد انتهائها في 2026.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الرقابة على الأسلحة مالوري ستوارت خلال الجلسة السنوية لجمعية الرقابة على الأسلحة بواشنطن: "بالنسبة للمستقبل لدينا خطط طموحة، لكنها قابلة للتحقيق".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أما بخصوص روسيا، فقد أوضحنا أهدافنا الخاصة بالخطوات اللاحقة في مجال الرقابة على الأسلحة النووية، وهي لم تتغير. ونرغب في بقاء القيود على الأنظمة الروسية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" الجديدة لما بعد 2026. ونرغب في أن تكون هناك قيود على الأنظمة الجديدة التي تعمل روسيا على تطويرها".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة مدّدتا في فبراير 2021 معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات حتى 2026.

المصدر: تاس