وصول مدير وكالة الطاقة الذرية إلى إسرائيل

وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إلى إسرائيل، حيث سيجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين، في ظل مخاوف تل أبيب المتزايدة إزاء أنشطة إيران النووية.

من جهته، صرح مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه "سيلتقي رفائيل غروسي المدير العام للوكالة، غدا الجمعة".

من جهتها، اتهمت إسرائيل إيران بسرقة وثائق سرية من الوكالة الدولية واستخدامها لخداع مفتشين دوليين منذ نحو عقدين، ونشرت ما وصفتها ببعض الوثائق المذكورة، فيما رفضت إيران الاتهامات واصفة إياها بـ"الأكاذيب".

وعارضت إسرائيل اتفاق عام 2015 بين القوى الغربية وإيران، ورحبت بانسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأحادي منه، ما تسبب في انهياره، في وقت تحاول إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تجديد الاتفاق الذي رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل تقييدها برنامجها النووي وموافقتها على الرقابة عليه.

وذكرت إيران أن أنشطتها النووية ذات أغراض سلمية بحتة، لكنها زادت من تخصيب اليورانيوم بعد انهيار الاتفاق إلى ما اقترب من مستويات الأسلحة.

وقالت أجهزة استخباراتية أمريكية ودول غربية والوكالة الدولية، إن "إيران أجرت برنامجا منظما للأسلحة النووية حتى عام 2003"، فيما لم تستبعد الولايات المتحدة وإسرائيل استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

المصدر: "أ ب"