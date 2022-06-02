نيبينزيا: محكمة الجنايات الدولية أداة سياسية بحتة في يد الغرب

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المحكمة الجنائية الدولية والغرب لا يهتمان بجرائم نظام كييف، وأن الغرب بحاجة إلى المحكمة الدولية أداة سياسية بحتة.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس: "لا المحكمة الجنائية الدولية ولا الغرب يهتمان بالجرائم التي ارتكبها نظام كييف الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب دموي عام 2014".

ولفت إلى أن قضية "القناصين المجهولين" الذين أطلقوا النار بشكل متعمد على متظاهري الميدان وقوات الأمن على حد سواء في كييف أصبحت في طي النسيان، وأن هذا السيناريو حدث في كثير من "الثورات الملونة" الأخرى.

وأضاف: "من غير المرجح أن يتذكر زملاؤنا اليوم المدنيين في دونباس، الذين قتلوا على يد الجيش الأوكراني خلال ثماني سنوات من القصف الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم. لن يطالب أحد بمحاسبة كييف على حرق الناس أحياء على أيدي القوميين في مبنى النقابات في أوديسا".

وشدد نيبينزيا على أن المجرمين من كتيبة آزوف النازية لم يعتبرهم الغرب "أبطال" أوكرانيا فحسب، بل "أبطاله" أيضا، مشيرا إلى ان "الصليب المعقوف والأدوات النازية الأخرى، ليس فقط على الزي الرسمي، ولكن أيضا على أجسام هذه الشخصيات، لا تزعج جهابذة القيم الديمقراطية الذين نصبوا أنفسهم بأنفسهم، والذين يواصلون تكرار تعويذة أنه لا توجد نازية في أوكرانيا، زاعمين أن هذه دعاية روسية".

وتحدث عن دور المحكمة الجنائية الدولية واستخدامها من قبل الغرب "أداة سياسية بحتة"، متسائلا عن الهدف من "حملة تخصيص موارد مالية وبشرية وتنظيمية غير مسبوقة لمكتب المدعي العام من قبل نفس البلدان التي فعلت كل شيء مؤخرا لحماية عسكرييها منه".

وأضاف أن "هذه ليست حتى معايير مزدوجة، ولكنها نوع من السخرية اللامحدودة. العدالة تتحول إلى مهزلة: الجاني محدد مسبقا، المحكمة المرشية من الغرب تصدر أحكاما مدفوعة الثمن".

المصدر: نوفوستي