نيبينزيا: إن تم تسليم أسانج لواشنطن سيبقى وراء القضبان حتى آخر أيامه

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن مؤسس "ويكيلكس" جوليان أسانج سيقبع في السجن حتى آخر أيامه في حال تسليمه للولايات المتحدة.

وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إلى أنه لو لا المواد التي نشرها أسانج، لما عرف العالم أبدا عن جرائم العسكريين الأمريكيين والبريطانيين في العراق وأفغانستان وسوريا، وكذلك عن التعذيب في معتقل غوانتانامو والسجون السرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية في أوروبا.

وتساءل المندوب الروسي: "وماذا فعلت الدول التي تدعو اليوم إلى محاربة التهرب من المحاسبة، بعد أن ظهرت تلك المعلومات للعلن؟ هل سعوا لفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين من بين مواطنيهم؟ لا، الوحيد الذي تم إعلان المطاردة الحقيقية بحقه هو أسانج ذاته".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "النظام الشرطي للدولة في الولايات المتحدة لا يترك أي شكوك في أن أسانج سيمضي بقية حياته وراء القضبان، إن بقى على قيد الحياة حتى المحاكمة بشكل عام. وهذا كل ما يجب أن نعلمه عن مواقف الغرب تجاه محاربة التهرب من المحاسبة عندما يدور الحديث عنهم بالذات".

يذكر أن بريطانيا اعتقلت جوليان أسانج في 2019 بطلب من الولايات المتحدة. وقررت السلطات البريطانية تسليمه لواشنطن، حيث يتهم بالتجسس بعد نشره معلومات حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

ويحاول فريق المحامين لجوليان أسانج منع تسليمه للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتخذ الداخلية البريطانية القرار النهائي بهذا الشأن قريبا.

المصدر: نوفوستي