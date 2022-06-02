ستولتنبرغ: الناتو يرحب بأي جهد أممي لإخراج الحبوب من أوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن الناتو يرحب "بأي جهد يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة" لإخراج الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بواشنطن إن "أفضل طريقة لإتاحة خروج الحبوب من أوكرانيا، هي وقف القتال".

وفي وقت سابق يوم الخميس قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا مستعدة لتوفير وسيلة آمنة لخروج السفن من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: تاس