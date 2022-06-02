تركيا تهدي ليتوانيا مسيرة "بيرقدار" لنقلها إلى أوكرانيا

أعلن وزير دفاع ليتوانيا، أرفيداس أنوشاوسكاس، اليوم الخميس، أن تركيا أهدت بلاده طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار" لنقلها إلى أوكرانيا.

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وجاءت خطوة أنقرة بعد أن جمع ليتوانيون أكثر من خمسة ملايين يورو خلال حملة تبرع لشراء طائرة مسيرة قتالية من طراز "بيرقدار تي بي 2" لأوكرانيا.

وكتب أنوشاوسكاس عبر "تويتر": "إنه أمر لا يصدق.. تركيا وافقت للتو على تسليم بيرقدار التي كانت ليتوانيا تجمع الأموال من أجلها، مجانا".

وسيتم صرف الأموال التي تم جمعها لشراء ذخيرة للمسيرة ولدعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، من إسقاط حوالي 90 طائرة "بيرقدار" بدون طيار.

المصدر: وكالات