التشيك.. حريق في دار رعاية يخلف قتيلين وعشرات الجرحى (فيديو)

أسفر حريق هائل في دار لرعاية مرضى الزهايمر في جمهورية التشيك عن مصرع شخصين وإصابة أكثر من 50 شخصا آخرين بجروح، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.

وقالت خدمة الإنقاذ الإقليمية إنه تم العثور على جثتي المريضين في المبنى المتضرر بشدة في أعقاب الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من يوم الأربعاء في المنزل في بلدة روزتوكي شمال براغ.

وصرح مسؤولون بأن ما إجماليه 55 شخصا أصيبوا من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وشارك في مكافحة النيران قرابة 100 من رجال الإطفاء.

وأشارت الشرطة إلى أن الحريق ربما نتج عن خطأ بشري.

المصدر: أ ب