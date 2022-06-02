الزعيم كيم يهنئ إليزابيث الثانية

بعث الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، تهنئة إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش.

وأورد بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية نص تهنئة كيم لملكة بريطانيا جاء فيه: "أبعث بالتهنئة لكم ولشعبكم بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة الرسمي".

وانطلقت اليوم الخميس 4 أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، من خلال عرض للتقاليد العسكرية من زمن الخيول والمدافع إلى عصر الطائرات النفاثة.

المصدر: وكالة تاس + RT

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