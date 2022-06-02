مقتل مدير مصرف هندوسي في إطلاق نار بالقطاع الهندي من كشمير

قالت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، إن مهاجمين قتلوا بالرصاص مدير مصرف هندوسي في الجزء الهندي من كشمير، وألقت باللوم في الهجوم على متشددين يرفضون الحكم الهندي.

ووصفت الشرطة إطلاق النار في منطقة كولغام الجنوبية بأنه "حادث إرهابي" وأطلقت عملية بحث عن المهاجمين.

وتوفي مدير البنك ، فيجاي كومار من ولاية راجاستان الهندية، في المستشفى متأثرا بجروحه جراء إطلاق النار.

وشهدت المنطقة ذات الأغلبية المسلمة سلسلة من عمليات القتل المستهدف في الأشهر الأخيرة.

وأطلق مسلحون مشتبه بهم في كولغام النار، الثلاثاء الماضي، وقتلوا معلم مدرسة هندوسيا.

وبعدها نظم موظفو الحكومة الهندوس احتجاجات، مطالبين الحكومة بنقلهم من كشمير إلى مناطق أكثر أمانا في جامو التي يهيمن عليها الهندوس.

وبعد مقتل المعلم فر المئات من الهندوس - الذين عادوا إلى المنطقة بعد عام 2010 في اطار خطة إعادة التوطين الحكومية التي وفرت لهم الوظائف والسكن- من كشمير، وفق شطاء هندوس في كشمير.

وتم تجنيد حوالي 4000 من الهندوس الكشميريين في وظائف حكومية في إطار هذا البرنامج.

المصر: أ ب