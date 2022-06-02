رئيس الوزراء الياباني يقترح النظر في بدائل لتبادل الإعفاء من التأشيرة مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن نيته النظر بالتفصيل في مشروعات بديلة في غياب تبادل الإعفاء من تأشيرات الدخول مع روسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة خوكايدو، ناوميتشي سوزوكي.

وبحسب وكالة أنباء "كيودو"، سلم سوزوكي، خلال الاجتماع، التماسا لرئيس الوزراء الياباني، لإيجاد حل مبكر لما يسمى بالأراضي الشمالية، كما يطلق على الجزر الجنوبية لسلسلة الكوريل في اليابان. وأعلن كذلك أنه يتلقى طلبات لتنسيق مشاريع بديلة لسكان جزر الكوريل الجنوبيين السابقين خاصة لإقامة مراسم تذكارية من السفن في ظل عدم تمكنهم من زيارة قبور أقاربهم.

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ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الياباني قوله إنه "على خلفية حقيقة أن تبادل الإعفاء من التأشيرة قد أصبح مستحيلا مؤقتا، من الضروري التفكير في البدائل".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في 21 مارس الماضي عن رفضها التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان ردا على الخطوات غير الودية من جانب طوكيو، ووقف السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، والانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.

وفي نهاية أبريل، أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيوكازو ماتسونو، قرار مجلس الوزراء الياباني بتأجيل تبادل الإعفاء من التأشيرات مع روسيا "في المستقبل المنظور"، والتي تضمنت زيارات للمواطنين اليابانيين إلى "المناطق الشمالية"، مثل كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي.

المصدر: نوفوستي