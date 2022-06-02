انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

انطلقت اليوم الخميس 4 أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، من خلال عرض التقاليد العسكرية من زمن الخيول والمدافع إلى عصر الطائرات النفاثة.

ومع بدء الاحتفالات، اعترضت الشرطة متظاهرين، كان أحدهم يرتدي تاجا بلاستيكيا، اقتحموا موكب Trooping the Colour، وسط تصفيق الحشود لعناصر الشرطة.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إنه "تم تنفيذ عدد من الاعتقالات لأفراد حاولوا إعاقة الاحتفالات حوالي الساعة 10:10 صباحا.. شكرا للحشد الذي أظهر دعمه من خلال التصفيق لضباطنا الذين عادوا إلى مواقعهم بعد التعامل مع الحادث بسرعة".

Protesters are carried away by police after interrupting the start of Trooping the Colour.#PlatinumJubilee latest: https://t.co/oEpDBmxlOz



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/34oWJBHR4P — Sky News (@SkyNews) June 2, 2022

تبدأ الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني بعرض عسكري سنوي يقام في عيد ميلاد الملك الرسمي منذ عام 1760.

من المتوقع أن تنضم الملكة إلى أفراد عائلتها في شرفة قصر باكنغهام في نهاية الفعالية ، عند تحليق 70 طائرة في الأجواء.

يجري الاحتفال باليوبيل على مدار خلال أربعة أيام من عطلة نهاية الأسبوع.

ويشمل الاحتفال قداس شكر يوم الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وحفلا موسيقيا في قصر باكنغهام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فناني الأداء من المدارس ومجموعات أخرى في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يتوقع إقامة آلاف الحفلات في الشوارع بأنحاء البلاد، تكرارا لتقليد بدأ بتتويج الملكة عام 1953.

المصدر: AP + skynews