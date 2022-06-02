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روسيا: سنتحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة بصلابة

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روسيا: سنتحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة بصلابة
Globallookpress Leonid Faerberg/Transport Photo Images
مبنى وزارة الخارجية الروسية (صورة أرشيفية)
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قالت الخارجية الروسية في بيان لها إن روسيا سوف تتحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به.

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وتابع بيان الخارجية أن المسؤولية عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية التي أثارتها العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في البيان أن روسيا "سوف تتحمل كافة التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بصلابة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية. وستقع المسؤولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الأوروبي على عاتق بروكسل والرعاة السياسيين في واشنطن".

المصدر: نوفوستي

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