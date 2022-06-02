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بعد الاطلاع على آثار الجفاف.. رئيس الصومال يؤكد أهمية المصالحة وبناء السلام

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بعد الاطلاع على آثار الجفاف.. رئيس الصومال يؤكد أهمية المصالحة وبناء السلام
AP
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وجه رئيس الصومال حسن شيخ محمود، اليوم الخميس رسالة الى شعب بلاده أكد فيها أهمية المصالحة وبناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الجفاف.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس في حفل استقبال أقامه رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، بعد أن تفقد أمس الأربعاء برفقة رئيس الولاية، أوضاع النازحين من الجفاف المقيمين في مخيمات بمدينة بيدوا العاصمة المؤقتة للولاية.

وضربت موجة جفاف مناطق شاسعة في الصومال مما أثر سلبا على أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم نحو 15 مليون نسمة.

المصدر: وسائل إعلام صومالية

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