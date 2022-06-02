كندا تتهم مقاتلات صينية باعتراض طائراتها أثناء مهام تخص عقوبات كوريا الشمالية

اتهم الجيش الكندي طائرات حربية صينية بالتعرض لطائرات تابعة له أثناء مراقبتها عمليات التهرب من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مما أجبر الطائرات على الانحراف عن مسارها.

وقالت القوات المسلحة الكندية في بيان، إن طائرات تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني اقتربت عدة مرات في الفترة بين 26 أبريل و26 مايو من طائرة الدورية طويلة المدى من طراز "CP-140 aurora" التابعة للقوات الجوية الكندية.

وأضافت: "لم تلتزم طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني بمعايير السلامة الجوية الدولية. هذه الاحتكاكات غير مهنية وتعرض سلامة أفراد القوات الجوية الملكية الكندية للخطر"، مشيرة إلى أن "الطاقم الجوي الكندي شعر في بعض الحالات بخطر محدق لدرجة الاضطرار إلى تغيير مسار الرحلة بسرعة لتجنب الاصطدام المحتمل بالطائرة التي تعترض المسار".

وأكدت أن "كندا عرضت هذه المسألة مع بكين من خلال القنوات الدبلوماسية"، مبينة أن "الرحلات الجوية الكندية تبحث في إطار عملية NEON عن أنشطة التهرب من العقوبات البحرية المشتبه بها، ولا سيما عمليات نقل الوقود والسلع الأخرى من سفينة إلى أخرى المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

المصدر: CNN