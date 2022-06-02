البيت الأبيض: ملتزمون بتنسيق الجهود مع إسرائيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض في ختام اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا أن الجانبين "التزما بتنسيق الجهود" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأفيد بأن الاجتماع تناول الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي تؤدي إلى هذه الأهداف، وبالتعاون بين جيوش كلا البلدين.

وأكد البيان أن "ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ملتزمون بأنه من أجل العمل على هذا الهدف، هم سيبقون على تنسيق بشكل وثيق بسلسلة من القضايا ذات المصلحة المشتركة، وسيبقون موحدين ضد كل التهديدات التي تنعكس على مصالحهم الوطنية".

المصدر: i24news