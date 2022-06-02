أكثر من 1.6 مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا يصلون إلى روسيا منذ بداية الصراع

منذ بداية التصعيد والعملية العسكرية الخاصة، وصل إلى روسيا أكثر من 1.6 مليون لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا.

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صرح بذلك متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث صرح بأنه ومنذ بداية الصراع، عبر الحدود الروسية مليون و615 ألفا و490 لاجئا من بينهم 262 ألفا و820 طفلا.

وقال المتحدث إن من عبر الحدود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغوا 20 ألفا و280 لاجئا.

وكان إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين قد بدأ من جمهوريات إقليم دونباس على خلفية تفاقم الأزمة منتصف فبراير الماضي. بعد ذلك اعترفت روسيا باستقلال الجمهوريتين، دونيتسك ولوغانسك، الشعبيتين، وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية.

المصدر: نوفوستي