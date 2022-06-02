بولندا توجه "إنذارا" نهائيا للاجئين الأوكرانيين

أصدرت الداخلية البولندية قرارا بالتوقف عن صرف بدل الإعانة اليومي لجميع اللاجئين الأوكرانيين، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والأمهات اللواتي يعلنَ عددا من الأطفال.

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جاء ذلك نقلا عن "رجيشبوسبوليتا" التي نشرت بيانا صادرا عن نائب وزير الداخلية البولندي، وممثل الحكومة لشؤون اللاجئين، بافل شيفرناكر، الذي تابع أن القرار سوف يسري بدءا من 1 يوليو.

ويأتي القرار، وفقا لما جاء في بيان السلطة، كمحفز لتشجيع اللاجئين على البدء في العمل وتلبية احتياجاتهم بأنفسهم.

من جانبها، نقلت "رجيشبوسبوليتا" عن البروفيسور البولندي، بيوتر دلوغوشا، قوله إن هذا القرار "يظهر إلى حد ما أن الدعم يقترب من نهايته، وقد حان الوقت للعودة إلى أوكرانيا".

وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا، قد أعرب في وقت سابق عن أسفه لإجبار وارسو وبودابست على التعامل مع تدفق اللاجئين دون أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي. وقد وصل إلى بولندا، حتى منتصف مايو الماضي، أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية العملية الخاصة.

المصدر: نوفوستي