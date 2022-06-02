الجيش الإسرائيلي يقتل أسيرا محررا في مخيم الدهيشة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الأسير المحرر، أيمن محمود محيسن، البالغ من العمر 29 عاما، قتل صباح اليوم الخميس برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة أنباء "معا" عن مصادر محلية إفادتها بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات عنيف"، مشيرة إلى أن الشاب أيمن محيسن أصيب بالرصاص في الصدر، بإصابة خطيرة "قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده، فيما أصيب مواطن آخر بالساق".

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وفي السياق ذاته أفيد بأن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بمداهمة "عدة منازل واعتقلت المواطنين عيسى معالي، وعبد الله نايف من المخيم".

المصدر: معا