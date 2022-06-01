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اتهام رئيس جنوب إفريقيا بإخفاء ملايين الدولارات من الأموال المسروقة

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اتهام رئيس جنوب إفريقيا بإخفاء ملايين الدولارات من الأموال المسروقة
Legion-Media Photothek
رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
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اتهم المدير السابق لوكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا أرثور فرازر رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا بإخفاء أموال مسروقة.

ونقلت صحيفة "سيتيزين" المحلية أن فرازر اتهم رامافوزا بإخفاء أكثر من 4 ملايين دولار، ووجه اتهامات كذلك للعاملين في مزرعة تابعة للرئيس، حيث تم إخفاء الأموال على حد الزعم، "بالتعاون مع مجرمين".

وقال المسؤول الأمني السابق إن لديه أدلة على سرقة الأموال، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو وبيانات مصرفية.

واتهم فرازر رئيس الجمهورية "بإخفاء الجرائم" من الشرطة وهيئات الضرائب.

ولم يدل المتحدث الرسمي باسم الرئيس رامافوزا بأي تعليق على تلك الاتهامات على الفور.

المصدر: وكالات

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