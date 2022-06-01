بايدن: الدول الغربية تناقش خيار شراء النفط الروسي بسعر مخفض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول الغربية تناقش خيار شراء النفط الروسي بأقل من أسعار السوق، بدلا من مقاطعة استيراده.

وبحسب قوله، تحاول الدول الغربية إيجاد طريقة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال بايدن: "لديكم مشكلة ظهرت الآن بعد القرار الأوروبي تقييد مشترياتها من النفط الروسي. هناك مناقشات نشطة حول ما يمكن فعله - ربما حتى شراء النفط، ولكن بسعر محدود".

وفي وقت سابق، أعرب المحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، الخبير في الجامعة المالية، إيغور يوشكوف، في مقابلة مع NSN، عن رأي مفاده أن أوروبا والولايات المتحدة لن تستفيدا من نقص النفط بسبب العقوبات ضد روسيا، ذلك أن روسيا يمكنها تعويض خسائر المقاطعة.

المصدر: وكالات