أنقرة: من غير المقبول أن تقع ألمانيا في فخ الاستفزاز اليوناني وتشارك في حملة تشويه سمعة بلادنا

انتقدت تركيا، تصريحات ألمانية "مناهضة لها"، مؤكدة أنه "من غير المقبول أن "تقع برلين في فخ الاستفزاز اليوناني ضد أنقرة".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، ردا على تصريحات متحدث الحكومة الألمانية وولفغانغ بوشنر عن إدانته الشديدة ورفضه لـ"التصريحات الصادرة عن الحكومة الألمانية غير القائمة على سند".

وأضاف أنه "من غير المقبول أن تقع ألمانيا في فخ الاستفزاز اليوناني وتشارك في حملة تشويه سمعة بلادنا".

وأوضح أن اليونان "هي الدولة الوحيدة في العالم التي تزعم امتلاكها مجال جوي أوسع من مياهها الإقليمية".

وأكد أن "تركيا ستواصل الدفاع عن سيادتها ضد اليونان التي تتجاهل علاقات التحالف مع أنقرة في الناتو، وتقوم بانتهاك الأجواء التركية، وتتحرش بها عبر مقاتلاتها.

وشدد على أن "تركيا ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة أخرى، إلا أننا لن نتجاهل إطلاقا أي تهديد يطال شعبنا، إثر انتهاك اليونان بشكل واضح وصريح للمعاهدات الدولية الخاصة بشأن نزع السلاح ".

ودعا ألمانيا للابتعاد عن "التصريحات المتحيزة" لطرف بشكل لا يتفق مع علاقات التحالف، ودعوة اليونان للالتزام بالاتفاقيات الدولية.

المصدر: "الأناضول"