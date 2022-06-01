محكمة أمريكية تقضي بالإفراج عن جون هينكلي المدان بمحاولة اغتيال ريغان

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن قرار محكمة فيدرالية بالإفراج غير المشروط عن جون هينكلي، مطلق النار على الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان خلال محاولة اغتياله عام 1981.

وذكرت فوكس نيوز أن القاضي باول فريدمان رفع خلال جلسة استماع في واشنطن قيود السفر واستخدام الإنترنت التي كانت مفروضة على هينكلي الذي يعيش بمفرده في وليامزبرغ بولاية فرجينيا. وأضافت المحطة أن القرار الصادر عن القاضي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الجاري.

ونقلت القناة عن القاضي فريدمان قوله: "لو حاول قتل شخص غير الرئيس، لكان قد أطلق سراحه منذ فترة طويلة".

وفي جلسة في سبتمبر أيلول، قال فريدمان إنه سيقضي بأطلاق سراح غير مشروط لهينكلي لكنه منح الادعاء مزيدا من الوقت لمراقبته.

وفي سبتمبر الماضي، كتبت باتي ديفيس ابنة ريغان في مقال للرأي في صحيفة "واشنطن بوست" أنها تعارض الإفراج عن هينكلي، وقالت إنها لا تصدق أنه شعر بالندم على ما فعل.

في محاكمته في عام 1982، اتهم هينكلي بـ 13 تهمة. وأعلن أنه مجنون ونقل إلى مستشفى للأمراض النفسية في واشنطن. ومنذ عام 1999، سمح له بمغادرة المستشفى تحت الإشراف للقاء أقاربه، وفي عام 2003 تم تخفيف نظام اعتقاله مرة أخرى.

المصدر: وكالات

