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FBI: قراصنة تدعمهم إيران يستهدفون مستشفى بوسطن للأطفال

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FBI: قراصنة تدعمهم إيران يستهدفون مستشفى بوسطن للأطفال
AFP
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أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، كريستوفر راي، أن متسللين مدعومين من الحكومة الإيرانية كانوا وراء محاولة اختراق مستشفى بوسطن للأطفال العام الماضي.

ووصف راي الهجوم بأنه "واحد من أكثر الهجمات الإلكترونية الدنيئة التي رأيتها على الإطلاق"، مشيرا إلى أن مكتبه تمكن في إحباط هجوم المتسللين قبل أن يتسببوا في إتلاف شبكة الكمبيوتر بالمستشفى.

وقال راي في كلمة ألقاها في كلية بوسطن "لا يمكننا أن نغض النظر عن الصين أو إيران أو العصابات الإجرامية بينما نركز على روسيا".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاختراق، الذي حدث في يونيو 2021، شهد استغلال المهاجمين للبرامج الشعبية التي صنعتها شركة Fortinet ومقرها كاليفورنيا للسيطرة على شبكة الكمبيوتر بالمستشفى.

المصدر: CNN

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