الشرطة الأوروبية تعلن تفكيك نظام تجسس واسع الاستخدام يستهدف الهواتف المحمولة

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" تفكيك نظام "فلوبوت" للتجسس المستخدم على نطاق واسع لاختراق الهواتف المحمولة بهدف سرقة معلومات حساسة، أو كلمات مرور أو أرقام حسابات مصرفية.

وقالت يوروبول في بيان إن "فلوبوت" تسبب بحوادث كبيرة في إسبانيا وفنلندا وهو "أحد أكثر البرمجيات الخبيثة شيوعا". ولم تحدّد يوروبول كيف تمكنت من تعطيل هذا البرنامج، تجنبا لكشف معلومات حول التقنيات المتبعة.

وانتشر هذا البرنامج بفضل قدرته على الوصول إلى قائمة الاتصالات في الهاتف المخترق واستخدام الأرقام لمهاجمة أجهزة جديدة، بحسب يوروبول.

ويخترق هذا البرنامج الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" عبر رسالة نصية تتضمن رابطا يقود المستخدم نحو تنزيل تطبيقٍ يستخدمه القراصنة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

وقالت الشرطة الهولندية، التي تمكنت في مايو من "تعطيل" البنية التحتية لـ"فلوبوت" بعد تحقيق دولي أجرته إحدى عشرة دولة من بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبيّة عدّة "إنّه برنامج خبيث متطوّر قادر على التسبب بكثير من المشاكل".

وأوضحت في بيان "فصلنا 10 آلاف ضحيّة عن شبكة "فلوبوت" واعترضنا أكثر من 6,5 مليون رسالة نصيّة خبيثة".

اكتشف برنامج "فلوبوت" نهاية عام 2020، وانتشر بسرعة فائقة في السنة التالية، ما ألحق ضرراً بعدد كبير من الأجهزة حول العالم، خصوصاً في إسبانيا وفنلندا.

المصدر: "أ ف ب"