بلينكن: القتال في أوكرانيا سيستمر لأشهر عديدة أخرى

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن القتال في أوكرانيا سيستمر لأشهر عديدة أخرى، مشيرا إلى أن واشنطن لا تستطيع إعطاء تقديرات أكثر دقة.

وقال بلينكن يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "فيما يتعلق بالتوقيت، كما أشار الأمين العام [لحلف الناتو]، لا يمكننا توقع كيف ومتى سيحدث كل شيء. وحسب تقديراتنا الحالية سيستمر الصراع لأشهر عديدة أخرى".

وأضاف بلينكن: "مرة أخرى، يمكن أن ينتهي كل شيء غدا إذا كانت روسيا مستعدة لوقف الحرب. لا نرى أي بوادر لذلك الآن. لكن الوضع يتطور ديناميكيا، كما قال الأمين العام، هكذا هي الحروب بطبيعتها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعتزم تزويد كييف بـ"ما تحتاجه للحماية"، وكذلك اتخاذ إجراءات حتى تشعر روسيا "بضغط قوي من أكبر عدد ممكن من الدول".

المصدر: تاس