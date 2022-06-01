 
مباشر

باستريكين: أكثر من 70 مرتزق أجنبي في أوكرانيا متورطون في قضايا جنائية

أخبار العالم

باستريكين: أكثر من 70 مرتزق أجنبي في أوكرانيا متورطون في قضايا جنائية
Sputnik
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5fe

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة تجري تحقيقاتها مع أكثر من 70 من المرتزقة الذين شاركوا في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال باستريكين: "في الوقت الحالي، يجري التحقيق مع أكثر من 70 شخصا من المتورطين في قضايا جنائية تتعلق بالارتزاق، بعض منهم استسلموا وهم يخضعون للاستجواب من قبل المحققين".

وأوضح أن الحديث يدور حول مرتزقة أجانب وصلوا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج وجورجيا ودول أخرى.

وتابع: "تم التعرف على أعضاء من الفيلق الوطني الجورجي (المعترف بهم كمتطرفين في روسيا)، وهي وحدة أنشأها ماموكا مامولا شفيلي في أوكرانيا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا