باستريكين: أكثر من 70 مرتزق أجنبي في أوكرانيا متورطون في قضايا جنائية

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة تجري تحقيقاتها مع أكثر من 70 من المرتزقة الذين شاركوا في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال باستريكين: "في الوقت الحالي، يجري التحقيق مع أكثر من 70 شخصا من المتورطين في قضايا جنائية تتعلق بالارتزاق، بعض منهم استسلموا وهم يخضعون للاستجواب من قبل المحققين".

وأوضح أن الحديث يدور حول مرتزقة أجانب وصلوا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج وجورجيا ودول أخرى.

وتابع: "تم التعرف على أعضاء من الفيلق الوطني الجورجي (المعترف بهم كمتطرفين في روسيا)، وهي وحدة أنشأها ماموكا مامولا شفيلي في أوكرانيا".

المصدر: تاس