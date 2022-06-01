لافروف ووزير خارجية قطر يبحثان الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا والخليج

أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشكل مفصل على سير العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب زيارة لافروف للرياض: "أبلغ لافروف زميله القطري بالتفصيل بمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة الهادفة لحماية جمهوريات دونباس. وتم خلال المباحثات إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج. وتم التأكيد على اهتمام موسكو والدوحة بمواصلة تنسيق المسارات على الساحات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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وأشارت إلى أنه "خلال المفاوضات، تم بحث تعزيز التعاون الروسي القطري، بما يشمل تعميق الحوار السياسي، وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".

وجرى خلال اللقاء الإشارة إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار والعلم والبنية التحتية وغيرها من المجالات. وتم التأكيد على أهمية دور اللجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني.

وأضافت الوزارة أن اللقاء بين الوزيرين عقد على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي.

المصدر: تاس