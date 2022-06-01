أسير حرب يكشف عن جريمة فظيعة خطط النازيون الأوكرانيون لارتكابها - فيديو

نشر الرئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، فيديو لأسير حرب أوكراني يكشف فيه عن جريمة فظيعة تخطط الكتائب النازية لارتكابها بالمنطقة الصناعية لمدينة سيفيرودونيتسك في لوغانسك.

وذكر الأسير، ويدعى نازاري إيغوريفيتش نوغا، في مقطع الفيديو، أن مسلحي كتيبة "أيدار" الأوكرانية، قاموا قبل يومين بجلب قرابة 300 مدني إلى المصنع، لاستخدامهم كدروع بشرية، لافتا إلى أن المتطرفين قاموا لهذا الغرض بنقل صناديق متفجرات إلى المكان.

وقال الأسير الذي يحمل لقب "بانديرا"، إن انفجارا سمع أمس، قد يكون وقع في المكان المذكور.

وأعرب قديروف على حسابه في تطبيق "تلغرام" عن أمله "من كل قلوبنا ألا يكون الأمر كذلك"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أننا نعلم أن دناءة وجبن القوميين لا حدود لهما. منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، شهد الناس مرارا جرائمهم اللاإنسانية"، مؤكدا انه "بالنظر إلى أساليب القوميين، لا يمكن استبعاد مثل هذا التطور في الأحداث"

كما شدد قديروف مجددا على ضرورة "قطع دابر قذارة بانديرا والنازية هذه، واقتلاعها من جذورها، من أجل وقف مثل هذه الأعمال اللاإنسانية ضد المدنيين إلى الأبد".

المصدر: تيليغرام