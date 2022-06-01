إيلون ماسك يمنع موظفي "تسلا" من العمل عن بعد

هدد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، موظفي شركة "تسلا" بالطرد من وظائفهم، إذا لم يرغبوا في العودة إلى العمل من المكتب بعد عامين من مباشرة مهامهم من المنزل.

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى الموظفين التنفيذيين في شركة صناعة السيارات الكهربائية، تحت عنوان "العمل عن بعد لم يعد مقبولا"، كتب ماسك: "أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بعد يجب أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع (وأعني أن هذا الحد الأدنى) أو يغادر تسلا".

وأضاف: "المكتب يجب أن يكون مكتبا رئيسيا لشركة تسلا، وليس مكتبا فرعيا بعيدا، ولا علاقة له بواجبات الوظيفة، على سبيل المثال أن تكون مسؤولا عن العلاقات الإنسانية لمصنع في فيرمونت، ولكن مكتبك في ولاية أخرى".

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

المصدر: "الإندبندنت"