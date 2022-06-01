الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "قامت طائرات حربية مطلع الأسبوع (يوم الاثنين) باعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بالقرب من جبل ساغي. لقد تم كشف ومتابعة المسيرة بشكل متواصل حتى اعتراضها بعد ان اجتازت الى داخل الأراضي الإسرائيلية. يتم التحقيق في ملابسات الحادث".

قامت طائرات حربية مطلع الأسبوع (يوم الاثنين) باعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بالقرب من جبل ساغي. لقد تم كشف ومتابعة المسيرة بشكل متواصل حتى اعتراضها بعد ان اجتازت الى داخل الأراضي الاسرائيلية.



يتم التحقيق في ملابسات الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2022

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "تكلفة كل عملية اعتراض صواريخ العدو وطائراته المسيرة ستكون دولارين فقط في منظومة الدفاع الجوي القائمة على الليزر"، معتبرا أن "هذا يغير قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضا لأننا نفلسه".

المصدر: "سبوتنيك"