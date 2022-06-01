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ضحايا ومصابون في زلزال عنيف هز الصين

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ضحايا ومصابون في زلزال عنيف هز الصين
Globallookpress Ivan Damanik / Source: ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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لقي شخص مصرعه، وأصيب ستة آخرون، في زلزال ضرب مناطق جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سي سي تي في" الحكومية.

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ونقلت الشبكة الصينية عن المركز الصيني لرصد الزلازل قوله: "ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لوشان قرب مدينة يان بإقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين في الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء، وكان مركز شبكات الزلازل الصيني قد أعلن أن مركز الزلزال كان على عمق 17 كم، وأضاف أنه تم رصد الهزة الأرضية عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.

المصدر: أ ف ب

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